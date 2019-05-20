شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح الـ12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكل النجم أحمد عبد العزيز فور توليه رئاسة المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشر اللجنة العليا للمهرجان لرسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في شهر يوليو المقبل .

وانتقي عبد العزيزعدد من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة في مجال المسرح ففي مجال النقد تم اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت الذي له الكثير من المؤلفات المسرحية والمقالات النقدية ومن جيل الشباب انضمت للجنة العليا الناقدة الشابة رنا عبد القوي وهي أيضا من جيل النقاد الجدد الذين لهم فكر ورؤي متطورة للمسرح .



رئيس وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري

ومن الفنانين اختار الفنان أحمد عبد العزيز الفنانة عزة لبيب وهي فنانة مسرحية متميزة ومهتمة بمجال مسرح الطفل كما وقع الاختيار علي الفنانة فاطمة محمد علي وهي من الفنانات اللاتي حصلن علي جوائز عديدة في المهرجان القومي للمسرح المصري من قبل وهي فنانة تعشق المسرح ولها الكثير من الأعمال التي تنال جوائز وآخر أعمالها مسرحية " الطوق والأسورة " التي تعرض حاليا .

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من ضمن أعضاء اللجنة أيضا الفنان والمخرج الشاب أحمد السيد وهو من جيل المخرجين الشباب وتولي من قبل إدارة "مسرح أوبرا ملك" وقدم من خلال العديد من التجارب المسرحية المهمة وأسس هناك مهرجان مسرحي للشباب بعنوان " كيميت " لإعطاء فرصة كبيرة للمواهب الشابة للظهور والتنافس وتقديم أفضل ما لديهم وآخر أعضاء اللجنة هو المنتج هشام سليمان الذي له اهتمام خاص بالمهرجانات المصرية ويسعي دائما لظهورها بشكل محترف ومنظم .

وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم وصدقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم علي قرار تشكيلهم هناك المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.