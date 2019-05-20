شكرا لقرائتكم خبر عن عرض 20 مليون جنيه لـ جيهان خليل يهدم حلم إسلام حافظ فى "علامة إستفهام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "علامة استفهام"، بمشهد جلوس "نوح الشواف" محمد رجب و"رحاب" ميرهان حسين، واعترافه بحبه لها وموافقتها هى أيضا، لينتقل المشهد بعد ذلك داخل فيلا جيجى وبصحبتها "مروة الشواف" جيهان خليل، وتخبرها بأنها ستتزوج من "جاسر" شقيق "نوح" وابن عمها، بعد عرض منه على حصولها على 20 مليون جنيه وقت كتب الكتاب بينها وبين شقيقه.

وجلس "فؤاد الشواف" محمود البزاوى والد "مروة" مع ابن شقيقه "جاسر" ليخبره بأنه يتزوج من ابنة عمه بناء على وصية من والده قبل وفاته، ويطلب منه الجلوس معها حتى تتفقوا، وبالنهاية لازم تنفذ وصية والدك حتى يرتاح بقبره.

وحضرت "مروة" وجلست مع "جاسر" الذى قال لها بأنه يجب أن ينفذ وصية والده ولكنه وجه لها سؤالا، هو "هتعرفى تتصرفى معاه بعد ما يعرف لانى عارف انه بيحبك وانتى بتحبيه، لأن لازم هنعرف نعمل ايه دون أن يوضح من هو هذا الشخص.

وينتقل المشهد بعد ذلك لـ "قنديل" الذى يعمل عند عائلة الشواف ويجلس مع "نوح"، ليعترف بأنه كان يحب "مروة"، حتى اذا كانت خطواتها خاطئة، واللى انت عملته يا "نوح" سببلى صدمة كبيرة أكنى وقعت من عمارة طويلة.