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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..آيشوريا راي بتوقيع Astha Sharma فى "كان".. شاهد اسكتش فستانها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت نجمة بوليوود الشهيرة آيشوريا راى الأضواء بمجرد وصولها أمس على السجادة الحمراء خلال حضور عرض فيلم "A Hidden Life" بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72، والمقام فى مدينة كان الفرنسية، فاختارت النجمة الشهيرة ذات الـ45 عاما أن ترتدى فستانا باللون الذهبى حمل إمضاء دار أزياء "Astha Sharma".
وتداول عدد من المعنيين بالأزياء والموضة "أسكتش" الذى حمل رسمه صميم فستان آيشوريا راى التى تعرف دائما انها باحثة عن الإطلالة الفريدة.
من جهة أخرى تم تداول مقطع فيديو قصير عبر إنستجرام أظهر إيشوريا راى وهى تضع المكياج الذهبى على أذنيها لتضمن إطلالة مذهلة على الـ RED CARPET.
ايشوريا راي
ايشوريا راي
ايشوريا راي
علي السجادة الحمراء (2)
علي السجادة الحمراء (3)
علي السجادة الحمراء (1)
اسكتش الفستان
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