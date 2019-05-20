شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انضمامه لفيلم Maleficent.. إد سكرين يصنع "فورمة من حديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الممثل العالمى إد سكرين فى تحويل جسمه بشكل كبير لفورمة من حديد، استعدادا لبدء تصوير فيلمه الجديد Maleficent: Mistress of Evil مع النجمة العالمية أنجلينا جولى المقرر عرضه 18 أكتوبر المقبل.

ونشر سكرين صاحب شخصية Deadpool الشهيرة صوراً من الفورمة التى نجح فى الوصول إليها عبر حسابه الشخصى، ليشارك فيها جمهوره استعدادا لبدء تصوير مشاهده الأولى بداية من الشهر المقبل، ووجه الشكر لكل من ساعده فى الوصول لتلك الفورمة، واصفاً وضعه الحالى بأنه أفضل مرحلة وصل اليها فى حياته اهتماما بجسده الذى اصبح أسرع من أى وقت مضى.

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وكشفت شركة ديزنى للإنتاج السينمائى مؤخرا عن لقطات جديدة من فيلمها القادم بعنوانMaleficent: Mistress of Evil ، والمقرر طرح الجزء الثانى من الفيلم فى 18 أكتوبر المقبل، ويعد الفيلم تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.



إد سكرين

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة أنجلينا جولى وإد سكرين، وإلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى ألكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.