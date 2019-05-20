شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم كارثى للحلقة الأخيرة من GOT.. ديفيد ودان يحطمان أحلام المشاهدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نهاية تقليدية لم يتوقعها الكثيرون من متابعي المسلسل الأشهر فى تاريخ التليفزيون Game of thrones، والتى لم يتقبلها المشاهدين لتردى حبكتها الدرامية وسرعان ما وجهوا دفه غضبهم اتجاه التقييم الذى هبط بمستوى المسلسل ارضاً.

نجح المشاهدين والمتابعين فى إيصال رسالتهم لكتاب المسلسل "ديفيد ودان" وسجلوا اعتراضهم من خلال تقييم الحلقة الأخيرة التى حملت عنوان The Iron Thrones عبر موقع IMDB والتى وصل تقييمها إلى 4.9 وهو اقل تقييم حظيت عليه حلقة فى المسلسل منذ طرحه عام 2011.



تقييم الحلقة الاخيرة

بعد جنون الملكة دينيريس تايجريان الحلقة الخامسة، بات للجميع ان يعلم النهاية المحسومة لها فى الحلقة الأخيرة على غرار والدها الملك المجنون، ولم يتخيل المشاهدون ان تكون النهاية بتلك الطريقة التقليدية التى اغضبت متابعي المسلسل فى جميع أنحاء العالم.

بالرغم من هبوط مستوى تقييم حلقات الموسم الثامن والأخير من المسلسل الذى طرحت أولى حلقاته يوم 14 إبريل الماضى، عبر موقع IMDB إلا ان الحلقة الاخيرة وصلت إلى أقل تقييم منذ الموسم الأول ومازال التقييم فى هبوط، فبعد 6 ساعات من طرح الحلقة وصل التقييم لـ 5.2 وعقب 12 ساعة من طرحها وصل التقييم لـ 4.9.

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مشهد قتل دينريس تايجريان

وشهدت الحلقة الأخيرة مقتل دينريس تايجريان على يد أيجون تايجريان "جون سنو"، بعد ابادتها لعشرات الالاف من ارواح الأطفال والنساء والرجال الأبرياء فى الكينجيز لاندينج بعد اجتياحها بالتنين وجيوش الانساليد والدوثراكى، وتتويج "بران ستارك" ملكا للممالك الستة ، وسانسا ملكة للشمال، واعادة "جون سنو" إلى الحراسة الليلية.



سانسا ستارك ملكة للشمال



دروجون يذيب العرش الحديدي

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج أر أر مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.