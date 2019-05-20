شاهد.. كيف احتفل يوسف الشريف وإنجى علاء بعيد زواجهما العاشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل كل من الفنان يوسف الشريف، و زوجته الكاتبة والإستايلست إنجي علاء، بعيد زواجهما العاشر.
ووجه يوسف الشريف، رسالة حب لزوجته بمناسبة عيد زواجهما العاشر، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلا: "عيد جوازي العاشر كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن زوجة في الدنيا".
يوسف الشريف
كما نشرت إنجى، صورا لهما عبر حسابها على تويتر، قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، مش مصدقة أن عشر سنين فاتوا على جوازنا، وكأن أول يوم كان إمبارح، ربنا يخليك ليا" وتزوج يوسف الشريف من إنجي عام 2009
إنجى علاء
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