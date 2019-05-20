شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد فهمى "بيقلش" على نفسه وياسر جلال وشيكو فى "الواد سيد الشحات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستمر النجم أحمد فهمى فى الهزار مع أصدقائه الفنانين فى أعماله الفنية، حيث شهدت الحلقة الـ 14 مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" الذى يعرض على قناة dmc فى شهر رمضان الجارى "قلش" فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن على عدد من الفنانين بشكل كوميدى ساخر.

واستكمالاً لرحلة البحث عن طريقة لجمع الأموال المطلوبة منهم تقترح "ريتاج" – هنا الزاهد خطف ممثلين باعتبار أنهم أغنياء ويوافقها "فخر الشحات" – محمد عبد الرحمن ليسأل "سيد الشحات" – أحمد فهمى – من هو الذى يخطفوه؟ وتم ذكر العديد من الأسماء مع "القلش عليهم" منهم ياسر جلال وهشام ماجد ومصطفى خاطر وبيومى فؤاد ولم يكتف بذلك بل سخر من نفسه.

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مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.