شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى لـ أيتن عامر من كواليس مسلسل طلقة حظ: "الكبّارة بتاعتنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هبة مجدى، متابعيها بصور تجمعها بالفنانة أيتن عامر، من كواليس تصوير مسلسل "طلقة حظ"، وكتبت هبة، على الصورة قائلة: "وأنا بشرح لسلوى قد ايه هى حبيبة قلبي و الكبّارة بتاعتنا وهى مش مصدقة من طلقة حظ أسماء مع سلوى"، ومن جانبها ردت آيتن عامر على كلام هبة مجدى قائلة: "سعادتى متتوصفش والله".

"طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة "سينرجى"، بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس، والمسلسل يعرض على قنوات الحياة وON وDMC وCBC.

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بوست هبة مجدى



هبه مجدى و ايتن عامر