سلمي ولونجوريا وفانينج تجتمعان في حفل Kering Women in Motion Awards ب"كان"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية إيفا لونجوريا مع زوجها جوزيه باستون حفل " Kering Women in Motion Awards "لعام 2019 ، و الذي أقيم علي هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72 و التي تستمر فعالياته حتي 25 مايو الجاري في مدينة كان الفرنسية، فظهرت إيفا مرتديه فستان ذو تصميم مميز حمل إمضاء دار أزياء " Atelier Zuhra " أما حذائها فكان من مجموعة " Olgana Paris " .
كما حضرت الحفل النجمة العالمية سلمي حايك التي ظهرت بإطلالة أنيقة وساحرة خطفت أنظار الحضور، و كانت حايك بصحبة زوجها فرنسوا هنري بينو .
وقد انتقت سلمي حايك فستانها ذو اللون الأسود من مجموعة تصميمات دارأزياء " Alexander McQueen "، في حين اختارت مجوهراتها من " Boucheron " .
كما حضرت الاحتفالية النجمة العالمية آل فانينج التي ظهرت مرتديه فستان من تصميم A LINE حمل إمضاء دار أزياء " Dior "، بينما اختارت حذائها من مجموعة " Prada " ومجوهراتها حملت إمضاء " Chopard " .
ايفا لونجوريا (2)
حايك
سلمي حايك (1)
سلمي حايك و زوجها
لونجوريا و زوجها (3)
ال فانينج (3)
ال فانينج (4)
ال فانينج (5)
ال فانينج (6)
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