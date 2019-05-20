شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن أحداث "ابن أصول".. حمادة هلال يطرح فيديو كليب "الناس الحلوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان حمادة هلال، فيديو كليب أغنيته الجديدة الناس الحلوة، ضمن أحداث مسلسله "ابن أصول"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل والكليب من اخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجي".

ومسلسل ابن اصول بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين ويشارك فيه مجموعة من النجوم أبرزهم احمد حلاوة، محمد نجاتي، عماد رشاد، حمزة العيلى، رانيا منصور، كريم ابو زيد فى مسلسل من تأليف أحمد محمود ابو زيد وإخراج محمد بكير.