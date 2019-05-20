خاص| بعد دخولها المستشفى.. مدير أعمال سلاف فواخرجي يكشف تفاصيل حالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طمأن محمد الأزن، مدير أعمال الفنانة سلاف فواخرجي الجمهور على حالتها الصحية، بعد دخولها المستشفى في الساعات الماضية.

وقال الأزن في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله هي بخير رجعت على موقع تصوير مسلسل (خط ساخن) أمس، وكان المفروض ان تمتد استراحتها لـ3 أيام، وقطعتها لاستئناف التصوير بعد شعورها بالراحة".

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وكشف الأزن عن طبيعة إصابتها، موضحًا "أُصيبت برضوض وكدمات نتيجة تنفيذ مشهد أصرت على تصويره بدون الاستعانة بدوبلير، وفيه تلقي بحالها من أعلى سيارة نقل، وتم نقلها على المستشفى".

جدير بالذكر أن مسلسل "خط ساخن" يُعرض ضمن السباق الرمضاني، ويشارك في بطولته حسين فهمي ونضال الشافعي، إخراج حسني صالح.