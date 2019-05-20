عمر زهران: أسرة سهير البابلي تشكر اهتمام محبيها بحالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص المخرج عمر زهران على طمأنة جمهور الفنانة سهير البابلي، ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، على حالتها الصحية، بعد دخولها إلى المستشفى.

ونشر زهران صورتين لسهير، صباح اليوم الاثنين، معلقًا "الحمد لله وحده..عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها.. بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة.. وهي بخير الآن"، مضيفًا "وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدى جماهير العالم العربي كله".

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، صباح اليوم: "سهير البابلي بخير وزي الفل الحمد الله"، موضحًا أنها غادرت المستشفى منذ يومين بعد الاطمئنان على حالتها وعمل الفحوصات اللازمة لها.

