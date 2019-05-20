بالصور.. إصابة سلاف فواخرجي ونقلها إلى المستشفى

تعرضت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، لحادث أثناء تصويرها أحد مشاهدها ضمن احداث مسلسلها الجديد "خط ساخن" وتم نقلها إلى احد المستشفيات. نقلها إلى احد المستشفيات. ويذكر أن مسلسل "خط ساخن" بطولته صلاح عبد الله، ونضال الشافعى، وميدو عادل، سهر الصايغ، نرمين ماهر، محمود الجابري، تأليف فوزية حسين، إخراج حسنى صالح، وكان تم تأجيله أكثر من مرة.

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