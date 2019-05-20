كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد الانتهاء من تصوير "لآخر نفس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوشك المخرج حسام علي، على الانتهاء من تصوير مسلسل "لآخر نفس" بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز، حيث يتبقى لفريق العمل 9 أيام وينتهى تصوير المسلسل بالكامل يوم 24 من شهر رمضان المبارك.

المسلسل يعرض على قناة "الحياة" فى الساعة الثامنة مساءً، حيث تخوض به ياسمين عبد العزيز، السباق الرمضاني.

"لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.