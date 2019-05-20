كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدحت صالح مُعجب بمسلسلات "ولد الغلابة" و"قابيل" و"حكايتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان مدحت صالح، إنه معجب هذا العام بالفنان أحمد السقا ومسلسل "ولد الغلابة"، ومسلسل "قابيل" ومسلسل "حكايتى".

وأضاف "صالح" خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي د. عمرو الليثى ببرنامجه "رمضان الخير" المذاع على راديو نجوم fm، أنه قدم هذا العام تتر مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر، وأنه معجب بتتر مسلسل "ولد الغلابة" ومسلسل "حكايتى"، و ان الوقت لا يسعفه لمتابعه باقى الأعمال.