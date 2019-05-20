نجمات رمضان 2019 في الطفولة وبعد الشهرة

قام العديد من نجوم مسلسلات رمضان 2019 بنشر صور لطفولتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر البعض فيها محتفظًا بملامحه التي عرفها الجمهور، بينما اختفلت ملامح البعض الآخر بشكل كبير.



ولا بد من القاء الضوء على طفولة بعض من نجماتنا في رمضان 2019 اللواتي أبدعن في أدوارهن البطولية هذا العام، الا ان ملامحهن لم تختلف كثيراً عما كنا عليه في الطفولة وبعد الشهرة خاصة النجمة نادين نسيب نجيم بطلة مسلسل خمسة ونص.

ومن أكثر النجمات اللاتي ما زالت هي هي بعد الشهرة النجمة مي عز الدين بطلة مسلسل "البرنسيسة بيسة"، كذلك النجمة سلاف فواخرجي بطلة مسلسل هو أصفر.

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في ألبوم الصور أعلاه، نستعرض صورًا قديمة لنجمات مسلسلات وبرامج رمضان 2019 من طفولتهن.

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