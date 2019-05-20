بالصور: سينتيا صموئيل في "خمسة ونص" من ملكة جمال إلى ممثلة محترفة

لفتت عارضة الأزياء سينتيا صموئيل الأنظار بدوها في مسلسل "خمسة ونص"، حيث تلعب دور قريبة نادين نجيم، التي تتعرّض للعنف من قبل حبيبها.

وسيشهد دورها الكثير من التطورات، لتصبح واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة في المسلسل في الحلقات المقبلة.

سينتيا لفتت الأنظار بجمالها الهادىء، وموهبتها في التمثيل، علماً أنّ المسلسل هو تجربتها الثانية في التمثيل، إذ سبق وخاضت التجربة مع الممثلة دانييلا رحمة في مسلسل "بيروت سيتي" قبل عامين.

يذكر أن سينتيا هي عارضة أزياء فازت بلقب الوصيفة الأولى لفاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان عام 2015، ولدت 23 يونيو عام 1995 في بيروت. شاركت ومثّلت لبنان في انتخاب "ملكة جمال الكون" بعد أن اختارتها وزارة السياحة، لتزامن هذا الحدث مع "ملكة جمال العالم" الذي مثّلت لبنان فيه الملكة المنتخبة.