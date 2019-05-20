نادين نجيم تؤكّد ما كشفته الجميلة: أؤدّي دور الأمير ديانا في "خمسة ونص"

قبل انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني، كشفت "الجميلة" أنّ نادين نجيم ستلعب دوراً مستوحى من قصّة حياة اللايدي ديانا، إذ أنّها ستتزوّج بنائب (قصي خولي) وستغرم بالحارس الشخصي (معتصم نهار)، وسيكون اسمها في المسلسل د. بيان، وسيناديها المقرّبون دكتور بي، في استنساخ للقب ديانا اللايدي دي.

نادين ما لبثت أن أكدت هذه المعلومات، حين بدأت تنكشف الخيوط الدرامية للعمل، فكشفت ردّاً على إحدى معجباتها التي رأت أن حياة الطبيبة "بيان نجم الدين" (نادين نجيم) تشبه حياة "الليدي" ديانا الراحلة، وقالت "هيدا كان المقصود من دوري بس ما حبينا نحكي قبل ما الناس هيي توصل لهل النتيجة".

وكتبت المعجبة "حياتها كتير فكّرتني بحياة الليدي ديانا كيف كانت تحب الخير للناس وتساعدهم... مسلسل خمسة ونص رقم 1 برمضان 2019، وممثلة رقم 1 بالعالم العربي".

يذكر أن أحداث المسلسل شهدت تطوراً سريعاً في الحلقتين الماضيتين، مع تعرَض د. بيان لمحاولة اغتيال، وقيام جاد بحمايتها، في مشهد ينذر بأنّ علاقتهما ستصبح وطيدة أكثر، بانتظار قصّة حب ستجمعهما.