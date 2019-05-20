ماذا بين ميا خليفة وريما فقيه!!

كتب امير فتحي في الاثنين 20 مايو 2019 03:56 مساءً - بعد إعلان ممثلة الأفلام الإباحية السابقة الإرتباط بشكل رسمي من طاه سويدي يدعى روبرت سانبديرج وإعلانها اعتزال مهنة التمثيل في الأفلام الإباحية، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بنشر ميا صورة لملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية السابقة ​​ريما فقيه​​ الحامل بطفلها الثالث في خاصية الستوري بدت فيها مرتدية فستاناً أبيض ضيقاً ووضعت يدها على بطنها وعلقت ميا على الصورة: “يا رب، أنعم عليي ودعني أبدو بهذا الجمال حين اتناول القطعة الثالثة من البيتزا، أيضا حين أصبح حامل”.

إشارة إلى أن ريما فقيه لديها ولدان من زوجهاالمنتج اللبناني العالمي ​​وسيم صليبي​ هما ريما وجوزيف فيما تنتظر ولادة طفلها الثالث.