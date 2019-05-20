سبب انفصال ميجان ماركل عن زوجها الأول

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الفيلم الوثائقي “Meghan Markle : Movies, Marriage & Motherhood” أن السبب الرئيسي وراء طلاق دوقة ساسكس ميجان ماركل، من زوجها السابق منتج هوليوود تريفور إنغلسون، هو أنه تحتم عليهما قضاء أغلب الأوقات بعيداً عن بعضهما، بسبب بحثها عن تأمين مستقبلها وشهرتها في التمثيل.
الفيلم يسلط الضوء على حياة ميجان ماركل، قبل أن تقابل الأمير البريطاني هاري، ويستند الفيلم إلى مقابلة مع المراسلة آشلي بيرسون، التي تشارك عن كثب في حياة أفراد العائلة المالكة.
آسلي بيرسون قالت في تصريحات لها: لقد كانا معا لمدة 7 سنوات، وتزوجا لمدة عامين، وبعد زواجهما مباشرة تم استدعاؤها للعمل في مسلسل “Suits” لذلك سافرت إلى تورونتو وبقي زوجها في لوس أنجلوس، هذا ما دمر علاقتهما.
يشار إلى أن ميجان ماركل، كانت قد وضعت مولودها الأول من زوجها الأمير هاري، وأطلقا عليه اسم آرتشي.. وظهرا معا في أول ظهور رسمي للمولود الملكي الأول عبر شاشات الفضائيات، بصحبة طفلهما بملابس بيضاء، وذلك في قاعة سانت جورج، بقلعة وندسور.
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