صور.. هينا خان تكشف عن بوستر فيلمها الأول Lines بمهرجان كان

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة الهندية هينا خان، التي أنهت للتو زيارتها الأولى لسجادة مهرجان كان السينمائي الدولي 2019، نشرت بوستر فيلمها الأول Lines في المهرجان يوم الجمعة في الجناح الهندي، كما ذكرت وكالة الأنباء IANS.

كما شاركت خان البوستر على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وكشفت عن بعض من شخصيتها التي تلعبها “نازيا”، حيث تدور القصة حول فتاة تعيش على الحدود.

وفي تفاصيل بوسترها الأول، كتبت: “لا تتغير العواطف بسبب الحدود حياة ومحنة # نازيا هي صورة بسيطة لأي فتاة تواجه حجم التحديات العادية في صورة غير عادية “.

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وأضافت: ” فيلم Lines يعد أول ظهور لي في السينما، آمل أن تكونوا جميعًا قد أحببتموها كثيرًا، هذه هي الإطلالة الأولى التي يتم إطلاقها في مهرجان كان السينمائي والبوستر الرسمي”.

بدأت هينا خان حياتها المهنية من خلال التمثيل في المسلسلات التلفزيونية، كما شاركت أيضًا في عروض واقعية مثل Khatron Ke Khiladi 8 وBigg Boss 11.

في سياق مماثل، تألقت الممثلة على السجادة الحمراء بمناسبة ظهورها المتألقة في مهرجان كان، حيث ارتدت نجمة التليفزيون الهندي، ثوبًا لامعًا رماديًا.