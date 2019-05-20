شذى حسون توجه رسالة شكر لجمهورها بعد مقلب رامز في الشلال

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

انضمت الفنانة العراقية شذى حسون، لضحايا الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز في الشلال»، والذي يتم تصويره في إندونيسيا، ويذاع عبر فضائية MBC مصر.

شذى نشرت صورة لها بعد وقوعها ضحية لمقلب رامز، ووجهت رسالة شكر لجمهورها، بقولها: “أحبابي الغاليين شكرا لانكم ده تحبوني بكل حالاتي حتى ووجهي ثراب و دمي ناشف و صدى الحلقة الرهيب البارحة خلاني اعرف شكد اني مهمة بالنسبة الكم “.

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وأضافت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “رامز مثل عادته أبدع وياية بس برافو اعتبره من أذكى الناس وخلى الحلقة تصير تراند رقم واحد فأ اكثر من بلد و هدا الأهم احبكم #شذى_حسون”.

وكانت الفنانة العراقية قد وجهت تحذيرا لرامز، في أول تعليق لها بعد عرض الحلقة، حيث كتبت، على حسابها الخاص على موقع “تويتر”: “رغم الانهيار العصبي اللي صار بيه بس أحبك ومتفكرش تجيبني مرة تانية عشان مش هايحصللك كويس”.

الفنان المصري رد على تحذير شذى، بقوله: ” مش هيحصلي كويس.. ده علي أساس انك طبطبتي عليا المره دي”، فردت: ” فظيييييييع حاضر يا شرير”.