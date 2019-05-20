لطيفة تحذر جمهورها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حذرت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها ومتابعيها من منتحلي شخصية مدير أعمالها، مؤكدة أنها لديها مديرة أعمال وحيدة هي “مدام دوريس موريس إسكندر”.

الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أشخاص كتير بتدعي أنها مديرى أعمالي.. الوحيدة المسئولة عن شغلي مدام دوريس موريس إسكندر”.

لطيفة أضافت: “للتواصل مع إدارة اعمال الفنانة #لطيفة للتنسيق والاتفاق علي جميع الأعمال .. الرجاء التواصل على الرقم التالي : 01222120025”.

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وكانت حالة من الغضب قد سيطرت مؤخرا على الفنانة التونسية بعد انتحال مجهول شخصيتها عبر تطبيق “واتس آب”، من خلال رقم هاتف ليس لها أي علاقة به، وتواصله مع الكثيرين باسمها.

الفنانة التونسية سارعت للتواصل مع معظم المقربين منها من خلال رقم هاتفها المعروف لديهم، وحذرتهم من التعامل مع أي رسائل من رقم آخر، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة كانت قد فجعت مؤخرا بوفاة زوجة شقيقها الأكبر حسن، والتي تدعى “حلومة”، ونعتها بكلمات مؤثرة جدا، عبر حسابها على موقع “تويتر”.