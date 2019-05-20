- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
حذرت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها ومتابعيها من منتحلي شخصية مدير أعمالها، مؤكدة أنها لديها مديرة أعمال وحيدة هي “مدام دوريس موريس إسكندر”.
الفنانة التونسية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أشخاص كتير بتدعي أنها مديرى أعمالي.. الوحيدة المسئولة عن شغلي مدام دوريس موريس إسكندر”.
لطيفة أضافت: “للتواصل مع إدارة اعمال الفنانة #لطيفة للتنسيق والاتفاق علي جميع الأعمال .. الرجاء التواصل على الرقم التالي : 01222120025”.
وكانت حالة من الغضب قد سيطرت مؤخرا على الفنانة التونسية بعد انتحال مجهول شخصيتها عبر تطبيق “واتس آب”، من خلال رقم هاتف ليس لها أي علاقة به، وتواصله مع الكثيرين باسمها.
الفنانة التونسية سارعت للتواصل مع معظم المقربين منها من خلال رقم هاتفها المعروف لديهم، وحذرتهم من التعامل مع أي رسائل من رقم آخر، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص.
يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة كانت قد فجعت مؤخرا بوفاة زوجة شقيقها الأكبر حسن، والتي تدعى “حلومة”، ونعتها بكلمات مؤثرة جدا، عبر حسابها على موقع “تويتر”.
كانت هذه تفاصيل خبر لطيفة تحذر جمهورها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.