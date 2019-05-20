سيرين عبدالنور أصيبت بمشكلة صحية بسبب مقلب رامز جلال.. ما القصة؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من مرور حوالي 7 سنوات، كشفت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور لأول مرة عن اصابتها بمشكلة صحية بعد وقوعها ضحية لمقلب الفنان المصري رامز جلال في برنامج «رامز ثعلب الصحراء».

سيرين شددت على أنها لم تكن على علم بمقلب رامز أو اتفقت معه كما اشيع، لافتة إلى أن احبالها الصويتة تأثرت بشكل كبير بسبب الصراخ وحجم الخوف والضغط الذي تعرضت له طوال فترة المقلب، وحتى بعد اكتشافه.

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وفي الوقت الذي لم تخضع فيه لأي عملية جراحية، أوضحت سيرين أن أحبالها الصوتية أصبحت أكثر حساسية، كما أنها تخضع للعلاج حتى الآن، وتكتفي بتناول بعض الأدوية.

من ناحية أخرى، تشارك سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الحالي بمسلسل «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبده شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، في الوقت الذي جسدت فيه النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم بطولة الموسم الأول، كما حلّت الفنانة اللبنانية نيكول سابا في دور البطولة أمام تيم بالموسم الثاني، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني الماضي.