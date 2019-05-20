كم سددت دينا الشربيني للضرائب؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الفنانة المصرية دينا الشربيني إنهاء أزمتها مع مصلحة الضرائب، وذلك بسبب عدم تسديدها الضرائب المستحقة عليها وإخفاء أرباحها منذ عام 2012 حتى عام 2016.

دينا تصالحت مع مصلحة الضرائب خوفا من التعرض للحبس، حيث قامت بدفع مبلغ ضخم يقدر بـ 925 ألف جنيه، وهو المبلغ المستحق عليها بالإضافة لغرامات التأخير.

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وكانت مصلحة الضرائب قد كشفت أن أرباح الفنانة المصرية دينا الشربيني خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2016، قد تجاوزت الـ2 مليون جنيه.

يذكر أن الفنانة المصرية دينا الشربيني تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “زي الشمس”، وهو مأخوذ عن المسلسل الإيطالي sisters، ومن بطولة دينا الشربيني وأحمد السعدني وريهام عبدالغفور وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك، وعمر السعيد، ومريم الخشت، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز، وكاملة أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تتعرض شقيقة المحامية (دينا الشربيني) إلى القتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ في البحث عن قاتل شقيقتها، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين له.