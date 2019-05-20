يوسف الشريف يوجه رسالة حب لزوجته في عيد زواجهما العاشر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري يوسف الشريف رسالة حب لزوجته الكاتبة والسيناريست إنجي علاء، احتفالا بعيد زواجهما العاشر.

الفنان المصري قال في رسالته لزوجته، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “عيد جوازي العاشر.. كل سنه وانتي اجمل وأطيب وأحن زوجه في الدنيا”.

زوجة الشريف وجهت له تهنئة أيضا بهذه المناسبة السعيدة، حيث كتبت: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي مش مصدقة ان عشر سنين فاتوا.. اكن اول يوم كان امبارح.. ربنا يخليك ليا”.

وكان الفنان المصري يوسف الشريف قد تعرف على إنجي علاء أثناء إجرائها حوار معه، ووقع في حبها، وتزوجها، وأنجب منها ثلاثة أبناء هم: “عبدالله، وعبدالرحمن، وجنا».

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إنجي علاء عملت مع زوجها كستايلست في عدد من الأعمال ومنها : «الصياد ولعبة إبليس»، وكان آخر رواياتها المطبوعة «الأشقر مروان» التي حققت نجاحا كبيرا.

وكان يوسف الشريف قد اصطحب مؤخرا زوجته الكاتبة إنجي علاء وأبنائهما الثلاثة “جنى وعبدالرحمن وعبدالله”، لمشاهدة مباراة برشلونة مع نادي ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

إنجي نشرت صورة تجمعها بيوسف وأبنائهم بعد مشاهدة المباراة، لكنها حرصت على إخفاء وجوههم، بـ “إيموشن” لقلوب، وعلقت على الصورة بقولها: “انا وعبد الرحمن مدريديين.. هلا مدريد.. يوسف وعبد الله برشلونيين.. جنى ساعات وساعات.. وكلنا مو صلاح”.

وعن أسباب إخفائها لوجوه أبنائها، قالت: “القلوب لأن الولاد مش حابين وشوشهم تبان انما عايزني انزل الصورة”.