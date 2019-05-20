نجوم الفن والرياضة والإعلام في إفطار لمياء فهمي عبدالحميد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

شارك عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام في حفل الإفطار الذي أقامته الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد و The Crew Media مساء الأحد 19 مايو، بحديقة أحد فنادق مدينة ٦ أكتوبر، بمناسبة نجاح برنامجها “وش خير” الذي يعرض علي فضائية النهار.

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وكان ضمن الحضور من نجوم الفن مصطفي قمر، سوزان نجم الدين، مها أحمد، خالد زكي، أمل رزق، طارق عبد العزيز، ومن الرياضيين أحمد حسن، نور خطاب، إبراهيم فايق، رضا عبد العال، محمد المندوه، إيهاب جلال عضو مجلس إدارة قنوات النهار، محمد الجازوي رئيس قناة النهار، وممدوح الشناوي.

كما تواجد من الإعلاميات ريهام إبراهيم، بوسي شلبي، أسماء مسلم، شيماء السباعي، وفاء ماهر، عبير الشيخ، دينا سامي، لبنى إسماعيل، ومصممات الأزياء نانسي العليمي، ونيهال العليمي، ونعيمة كامل، بالإضافة إلى محمد كرم، أحمد عليوة، وأحمد الهواري، وغيرهم من مشاهير المجتمع ممن تبادلوا التهاني بالشهر الكريم والاستماع بأشه الأطباق التي أعدتها لمياء فهمي عبد الحميد والتي استغرق التحضير لها ٣ أيام متتالية.