وفاء عامر وجمال العدل بحفل إفطار شركة الشروق للأوراق المالية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقامت شركة الشروق للأوراق المالية المملوكة للدكتور محمد الماوي الرئيس التنفيذي للشركة، حفل إفطار بحضور عدد كبير من مشاهير الفن والإعلام.

وكان من بين الحضور المنتج محمد فوزي وحرمه الفنانة وفاء عامر، والمنتج جمال العدل وحرمه، وسيدة الأعمال ليل شتا، والكاتب الصحفي عبدالله حسن وكيلة الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع.

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كما حضر حفل الإفطار ياسر أيوب، والعميد حسين النبراوي، والكابتن إسماعيل الدريني، والكابتن تامر بيجتو، والتائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، وغيرهم.

يذكر أن وفاء عامر تشارك في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل “حكايتي”، وهو من تأليف محمد عبدالمعطى، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة «سينرجي»، ومن بطولة ياسمين صبري، ووفاء عامر، و إدوارد، أحمد صلاح حسني، وأحمد حاتم، و أحمد بدير، واتامر شلتوت، و مها أبو عوف، و إسلام جمال، و أحمد جمال سعيد، ودنيا المصري، و جمال عبدالناصر، و مصطفى درويش، وسارة نخلة، و هبة عبدالحكيم، وغيرهم.