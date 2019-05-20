سهير البابلي تتعرض لأزمة صحية وتدخل العناية المركزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف المخرج عمر زهران عن تعرض الفنانة المصرية الكبيرة سهير البابلي لأزمة صحية شديدة دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى.

المخرج المصري نشر مجموعة صور جمعته بالفنانة الكبيرة من داخل المستشفى، وقد ظهرت خلال الصور بحالة معنوية مرتفعة، إلا أن علامات المرض والشيخوخة ظهرت واضحة عليها.

زهران أرفق الصور بتعليق، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”: “كل الدعوات من قلبي لسيدة المسرح.. وأيقونة الفن الرائعه دوما .. سهير البابلي”.

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جمهور الفنانة المصرية تمنوا لها الشفاء العاجل، وانهالوا بالتساؤلات حول طبيعة مرضها.

وسهير البابلي من مواليد 14 فبراير عام 1937 في محافظة دمياط، لها رصيد مسرحي وسينمائي وتلفزيوني، من أعمالها مسرحية “ريا وسكينة” مع شادية ، ومسرحية “مدرسة المشاغبين” مع عادل إمام وسعيد صالح، وقد اعتزلت عام 1997 بعد ارتدائها الحجاب، وفي عام 2006م عادت إلى التمثيل من خلال مسلسل “قلب حبيبة”.

وكان آخر أعمالها مسلسل “قانون سوسكا”، والذي عرض في رمضان 2014، وشاركها بطولته الفنان عزت أبو عوف، والفنانة شيرين، والفنانة إنجي أباظة، والفنان رامي غيط، وهو من تأليف ربيع فرج، وإخراج مازن الجبلي.