أحمد السقا يخضع لعملية جراحية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري أحمد السقا عن تعرضه لإصابة في ساقه، خضع على إثرها لعملية جراحية بها.

الفنان المصري نشر صورة للطبيب الذي أجرى له الجراحة، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”، ووجه له رسالة شكر، بقوله: “رسالة شكر.. ربنا دايما بتقديره وحكمته بيجعل لك ناس وأسباب لمساعدتك”.

وأضاف: “كان عندي إصابة في رجلي وربنا أكرمني بدكتور مصري اسمه أحمد عز استشاري جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري.. دكتور محترم وذو ضمير مهني وشاطر”.

الفنان المصري طمأن جمهوره على حالته الصحية، وطالبهم بالدعاء له، بقوله: “والحمد لله انا احسن دلوقتي.. دعواتكم”.

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وكانت الفنانة إنجي المقدم قد كشفت مؤخرا عن مرض أحمد السقا، والذي تشاركه بطولة مسلسله الرمضاني الجديد “ولد الغلابة”.

إنجي وجهت رسالة لأحمد السقا، خلال استضافتها في برنامج “رسايل”، مع جيهان عبدالله على إذاعة “نجوم إف إم”، بقولها: “ربنا يحبب فيك خلقه وتنجح لأنك طيب وجدع، وبتمنى له الشفاء لأنه طول الوقت مصاب وعنده مشاكل كتيرة”.

رسالة الفنانة المصرية للسقا أثارت قلق عدد كبير من جمهوره، وتسائلوا حول الحالة الصحية للفنان المصري، وطبيعة المرض الذي أصيب به.

ومسلسل “ولد الغلابة” من بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والفنانة مي عمر، والفنانة إنجي المقدم، والفنانة هبة مجدي، والفنان إدوارد، ومن إخراج محمد سامي.