بعد “وين كنتي”، ريتا حايك وكارلوس عازار يجتمعان من جديد

May 20, 2019
بعد ان نجحا سوياً في مسلسل “وين كنتي”، التقت الممثلة ريتا حايك بزميلها الممثل كارلوس عازار في منطقة “الحمرا”.
اللقاء كان عفوياً حيث قامت ريتا بنشر صورة تجمعها مع كارلوس عبر حسابها على انستغرام وكتبت: “نسرين وجاد بشارع الحمرا #وين_كنتي”.
وكانت ريتا قد جسدت دور “نسرين” وكارلوس جسد دور “جاد” في مسلسل “وين كنتي” عام 2017 انتاج شركة مروى غروب لصاحبها المنتج مروان حداد. وحقق العمل على شاشة LBCنجاحاً كبيراً جداً وهو من تأليف كلوديا مرشيليان، إخراج سمير حبشي، بطولة: ريتا حايك، كارلوس عازار، نقولا دانيال، رانيا عيسى، جان قسّيس، أنطوانيت عقيقي، جناح فاخوري، وفاء طربيه، نيكولا مزهر، آن ماري سلامة، ملاك الحاج، وغيرهم.
نذكر ان ريتا وكارلوس يغيبان عن شهر رمضان المبارك هذا العام.
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