أصالة تُؤكّد أنّ أحلام الأغلى على قلبها وتُخطِّط لزيارتها

أكدت الفنانة السورية أصالة أنها تكنُّ في قلبها مكانة كبيرة للفنانة الإماراتية أحلام، لكن سوء الفهم طبيعة وغريزة في البشر، تتحكّم في أغلبنا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أحد منهما ظلم الآخر، إلا أن الزعل كان سببه "أمورا بسيطة وتافهة"، واستطاعت كلتاهما تجاوزه سريعًا، وذلك لأنهما ليستا صغارًا حتى تُوقِع الأمور الصغيرة بينهما، على حد قولها.

وأضافت أصالة أن أحلام تُعد الأغلى والأقرب لها، وأولى أصدقائها، وعلاقتهما تجاوزت الـ15 عامًا، ودائمًا تدعو الله أن لا تخسرها مهما حدث بينهما، لذا تحرص دائمًا على تحسين العلاقة بها، وزيادة الود بالاتصالات والمقابلات من حين لآخر، حتى تزيد قربًا من صديقتها المفضلة.

اقرأ أيضا: أصالة تُصرِّح بسفرها إلى كوريا لإجراء جراحة في وجهها

ولفتت أصالة إلى أنها تُخطط الآن لزيارة ومقابلة قريبة تجمع بينها وبين أحلام، لمحو شوائب الزعل، مشيرة إلى أنها تتمنى لصديقتها التوفيق الكبير، والنجاح المتواصل، والتقدم المُبهر، كعادتها في مجال الغناء والتحكيم، حيث إن هذا يشكل جزءًا من سعادتها عندما ترى نجاح الأقربين لقلبها أمثال الفنانة الإماراتية.

Advertisements

كانت أحلام حرصت على تهنئة زميلتها أصالة، على يوم مولدها، حيث قامت باختيار صورة مميزة، ونشرتها في حسابها عبر "تويتر"، قائلةً عليها: "من كل قلبي.. كل عام وأنتي بخير.. ربي يطول عمرك ويحميك ويخليك لعيلتك وحبايبك.. ومهما حصل بيننا أنا من قلبي أحبك ومسامحتك وأنتي سامحيني".

وردّت عليها أصالة قائلةً: "شكرًا يا حلومة على معايدتك، وألف شكر إنّك سامحتيني يا أمّ قلبّ طيّب، وإن شاءالله بنلتقي قريبًا"، وبذلك تكون الفنانة أصالة قد قطعت بهذ الرد، على المتصيدين في الماء العكر، الأقاويل عن الخلافات بينها وبين أحلام، وبخاصةً بعد الأزمة التي وقعت بينهما مؤخرًا، عندما هنأت أحلام، أصالة، لمناسبة نجاح أغنيتها الأخيرة "بنت أكابر".

قد يهمك أيضا:أصالة تصف زياد الرحباني بـ"البوهيمي المستهتر"

أصالة تُفحِم أنغام بـ"تغريدة غامضة" وتؤكد "لايستحقّ قُربي"