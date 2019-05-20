شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بروفات المطربة روضة عبدالله قبل انطلاق حفلها اليوم بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت المطربة التونسية روضة عبد الله وفرقتها الموسيقية بروفات مكثفة بالمسرح الصغير بدار الأوبرا قبل انطلاق حفلها اليوم في أولى حفلات السهرات العربية الإسلامية " ليلة تونس"، وقد اختارت المطربة روضة عبدالله 10 أغاني من رصيدها الغنائي لتقدمها كما ستشدو أيضا بأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي أغنية " ألف ليلة وليلة " كلمات مرسي جميل عزيز وألحان بليغ حمدي .



روضة عبد الله في بروفات المسرح الصغير بدار الاوبرا

سهرة دار الأوبرا اليوم ستكون تونسية خالصة بحضور السفير التونسي نجيب المنيف والوفد التونسي وعدد من الفنانين التونسيين الموجودين بمصر ويشمل برنامج الحفل هذه الأغاني :

(قطايتي) كلمات روضة عبد الله وألحان منى شطورو وروضة عبد الله وأغنية " دانا دنه " كلمات روضة عبدالله وألحان مني شطورو وروضة عبد الله و( اللي فات ) كلمات وألحان روضة عبد الله و( ساعات ) كلمات روضة عبد الله وألحان منى شطورو و( بين الوديان ) من الموروث الموسيقي التونسي و( جمل يهدر ) من موروث موسيقى الجنوب الشرقي التونسي والمناطق الحدودية الصحراوية التي تجاورها وأغنية ( يا شبابة) من الموروث الموسيقي التونسي وأغنية ( وعلاش ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو و( أنا حبيت ) كلمات بشير اللقاني وألحان منى شطورو. و( انادي انادي ) كلمات وألحان روضة عبد الله .



جانب من البروفات

يذكر أن الفنانة روضة عبد الله من المطربات التوانسة الذين لديهم جمهور كبير في الوطن العربي وتتميز فرقتها بخبرة عناصرها وتمكنهم وتفتحهم على ثقافات وأنماط موسيقية ولهجات فنية متنوعة كما تتنوع تجاربها الموسيقية وتتوزع على عديد من الأنماط الغنائية وقدمت اول عرض موسيقي خاص بها "أسرار"بقاعة الفن الرابع في أبريل عام 2014 في إطار اختتام ايام المسرح الحر، وهو مشروع فني يستلهم خطه الموسيقي من نغمات وإيقاعات موروثنا الزاخر بالمعاني ويحتفي بالأغنية التونسية من خلال البحث في طرائق الاداء والألحان والكلمات والطبوع المحلية والمغاربية بصفة عامة.