شكرا لقرائتكم خبر عن "حبيبة قلب بابى".. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان مصطفى قمر، على تهنئه نجلته الصغيرة جودى بعيد ميلادها، متمنيا لها السعادة و النجاح فى حياتها.

ونشر مصطفى، صورة تجمعه بابنته، عبر حسابه على "إنستجرام"، وكتب عليها قائلا: " بنتى جودي القمر كل سنة و انتي طيبة ياجوجو يا حبيبتى أجمل بنوتة فى العالم حبيبة بابي ربنا يحفظك و يحميكى يا مفتاح الجنة".

وعلى جانب آخر يتعاون مصطفى قمر، مع الملحن محمد رحيم فى أغنية "فوق القمر"، ويراهن عليها بقوة خلال ألبومه الجديد الذى يتضمن 8 أغنيات ومن المقرر طرحه فى موسم الصيف المقبل، وتعاون قمر ورحيم فى عدد من الأغانى ومنها أغانى "جات تصالحنى" و"وياك".

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ويتعاون قمر فى ألبومه الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، من ضمنهم حميد الشاعرى وأيمن بهجت قمر وعمرو مصطفى ومحمد الهادى ووليد سعد وأمير طعيمة ورضا زايد وسامح كريم ومودى سعيد رمضان محمد وأسامة مصطفى وخالد أمين وأحمد علاء الدين، وغيرهم.



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