شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف احتفلت نانسى عجرم بعيد ميلاد نجلتها الكبرى "ميلا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نانسى عجرم بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "ميلا" وسط مجموعة من أصدقائها، كما شاركت نانسى جمهورها بفيديو من الاحتفال عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت على الفيديو قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأميرتى و حبى الأول ميلا".

وفى نفس الشهر تحتفل أم البنات، النجمة نانسى عجرم بعيد ميلادها حيث أنها من مواليد 16 مايو 1983، وآخر أعمال نانسى عجرم أغنية بعنوان "راجل ابن راجل" من كلمات ملاك عادل وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل.