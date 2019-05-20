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شكرا لقرائتكم خبر عن فى American Idol.. كاتى بيرى ودادى يانكى يقدما ديو "Con Calma Remix" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت النجمة العالمية كاتى بيرى دويتو غنائى مع المغنى دادى يانكى ، و ذلك فى حلقة أمس من برنامج اكتشاف المواهب الشهير " American Idol " في هوليوود ، حيث قدمت كاتى بيرى ذات الـ ( 34 عاما ) وعضوة لجنه تحكيم البرنامج أغنية " Con Calma Remix " مباشرة لأول مرة خلال الحلقة النهائية .
و قد لاقي استعراض كاتي بيري و دادى يانكى إعجاب قطاع كبير من محبي و عشاقي النجمين و الذين وصفوا الاستعراض بأنه ممتع و مميز.
من الاستعراض (1)
من الاستعراض
من الاستعراض
من الاستعراض
من الاستعراض
من الاستعراض
كاتي بيري
كاتي بيري
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