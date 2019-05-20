شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. دينا الوديدى تحيى سهرة رمضانية بدار الأوبرا المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى الفنانة دينا الوديدى، غدا الثلاثاء حفلا غنائيا ضمن السهرات الرمضانية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية على المسرح المكشوف تحت إشراف الدكتور "مجدى صابر" رئيس دار الأوبرا المصرية.

وتقدم خلال الاحتفالية، مزيج بين تراث الماضى بنجاحات الحاضر فى مصر وتعتمد أغانيها الأصلية على الفولكلور والطقوس والموسيقى الشعبية فى أوائل القرن العشرين، بالإضافة إلى الأفكار والاستكشافات العالمية.

ودينا الوديدى أيقونة فنية تدمج بين أنماط الموسيقى المحلية والعالمية، والتى أكسبتها مكانًا بارزًا بين موسيقيى الأندرجراوند فى مصر، واستحوذت على اهتمام جمهورها لغنائها الفريد، على الرغم من أنها لم تكن تعرف أبدًا أنها كانت تمتلك الموهبة.