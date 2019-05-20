شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سهير البابلى: والدتى بخير وموجودة بالمنزل وبتقول نكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قالت نيفين الناقورى ابنة الفنانة الكبيرة سهير البابلى أن والدتها بخير ولا تعانى من أى مشكلة صحية حاليا وتتواجد فى منزلها وليس فى المستشفى.

وأوضحت ابنة سيدة المسرح أن الفنانة سهير البابلى عانت منذ أيام من نقص فى الاوكسجين ودخلت على أثره المستشفى وتم احتجازها ليوم واحد وخرجت فى اليوم التالى بعد الاطمئنان على صحتها مؤكدة أنها تحسنت كثيرا وتتبادل النكات والضحك مع الأسرة والأحفاد.

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وأكدت نيفين الناقورى أن والدتها الفنانة الكبيرة تحب أن يراها الجمهور فى أحسن صورة كما تعود .