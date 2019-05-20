شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود بطل الفيلم العالمي علاء الدين "تحيا مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، بطل الفيلم العالمى "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، رسالة للجمهور المصرى ، قائلا:"يا أهل مصر أهلا أنا متحمس جدا إنكوا تشوفوا فيلم علاء الدين من انتاج شركة ديزنى".

وتابع الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، بطل الفيلم العالمى "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، فى رسالة عبر صفحته الرسمية قائلا:"أنا فخور إنى أكون جزء من الفيلم دا وأتمنى إنكوا تحبوه على قد ما أنا حبيتوا واتبسط وأنا بصوره .. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ".

يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.

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