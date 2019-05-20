شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى 14..أحمد صلاح حسنى ينقذ ياسمين صبرى من أحمد حاتم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 14 من مسلسل "حكايتى"، بذهاب "أدهم"- أحمد حاتم إلى أتيلية "فريدة عسل"- وفاء عامر-، ليأخذ داليدا إلى الخان، وهما في طريق العودة طلب أدهم من داليدا الزواج منها والهروب بعيدا عن الصراعات العائلية الدائرة في الخان .

وبعد ذلك يصل "علي"- أحمد صلاح حسنى مع مجموعة من الرجال المسلحين، وينجح في إنقاذها من أدهم- أحمد حاتم الذي يصدم بشدة من العلاقة الظاهرة بين علي وداليدا، وعاد أدهم- أحمد حاتم إلى الخان هو يتوعد لداليدا أن يجدها ويقتلها، بعد أن ظن أنها خانته مع على-أحمد صلاح حسنى.

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مسلسل حكايتى الحلقة 14

وفي نهاية الحلقة ، حكت داليدا لعلي عن حكايتها وهروبها من الخان، ويعدها بتحقيق كل أحلامها.. وأن تظل معه حتى يضمن لها الأمان، وقام بتوفير إقامة لها في إحدى الفنادق الكبرى بالإسكندرية.

مسلسل "حكايتى" يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش ومحمود فارس، حنان العربى، هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.