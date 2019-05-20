شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد آدم ليمبرت يقدم أغنيته New Eyes لأول مرة على الهواء فى American Idol والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم العالمي آدم ليمبرت أمس بالحلقة النهائية في برنامج اكتشاف المواهب الشهير " American Idol " بتقديمه أغنيته الجديدة " New Eyes " علي الهواء مباشرة لأول مرة ، وقد لاقي الاستعراض تفاعل هائل من قبل الحضور ، و تم تداول فيديو الاستعراض علي عدد هائل من المواقع الفنية كذلك مواقع التواصل الأجتماعي المختلفة .

من جهة اخري شارك آدم ليمبرت البالغ من العمر 37 عام المتسابق " ديميتريوس جراهام " في تقديم أغنية " Bohemian Rhapsody " لفريق الروك الانجليزي الشهير " كوين ".

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ادم ليمبرت



ادم ليمبرت



ادم ليمبرت