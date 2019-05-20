شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال الحلقة الـ14.. خطوبة هنادى.. ومحمد رمضان يترك العياط بلا رجعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان الذى يذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات dmc، بخطبة "أمل" هنادى مهنا ابنة "خليل" ماجد المصرى من عبد الرحمن الأستاذ الجامعي نجل صديق والدها، وتمت المراسم وسط ضيق شديد من "أمل" التي لا تزال تفكر في "زلزال" فيما حاول خطيبها التواصل مع "ربيع" حسام داغر نجل عمتها، في الوقت الذي يكون فيه ربيع يحمل كرها كبيرا لـ"خليل" الذي استولى على ميراث والدته.

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وقام شريك "غوبريال" بمساومته بشأن بيع أو شراء نصيبه فى المقهى وعدم إدخال حربي للمكان مرة أخرى، وخضع "زلزال" محمد رمضان لكلام "خليل" وترك العياط وذهب ليعزى صافيا فى وفاة والدها وطلبت منه أن يساعدها فى تشغيل عربة الفول، وتجده سندا لها بعد وفاة والدها "محرم"، ووفرت له "صافيا" حلا شيحا مكانا ليقيم فيه بعد ما ترك العياط.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبقى من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .

يذكر أن مسلسل زلزال تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.