شاهد.. رسالة خاصة من يوسف الشريف لإنجي علاء في عيد زواجهما العاشر

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، فيلم "بني آدم"، الذي قام ببطولته الى جانب كل من: أحمد رزق، دينا الشربيني، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، خالد

كمال، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

حرص الفنان يوسف الشريف على مشاركة جمهوره فرحته بمرور عشر

سنوات علي زواجه من الكاتبة إنجي علاء، حيث هنأها بتلك المناسبة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".فكتب الشريف عبر حسابه، قائلًا: "عيد جوازي العاشر.. كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن زوجه في الدنيا".





