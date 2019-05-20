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يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف، فيلم "بني آدم"، الذي قام ببطولته الى جانب كل من: أحمد رزق، دينا الشربيني، محمود البزاوي، بيومي فؤاد، خالدكمال، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.
حرص الفنان يوسف الشريف على مشاركة جمهوره فرحته بمرور عشر
سنوات علي زواجه من الكاتبة إنجي علاء، حيث هنأها بتلك المناسبة عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر".
فكتب الشريف عبر حسابه، قائلًا: "عيد جوازي العاشر.. كل سنة وانتي أجمل وأطيب وأحن زوجه في الدنيا".
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. رسالة خاصة من يوسف الشريف لإنجي علاء في عيد زواجهما العاشر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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