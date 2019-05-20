الخميس.. أولى حفلات وائل الفشني في رمضان بمركز الفاتح للإنشاد

يستعد المطرب وائل الفشني، لإحياء أولى حفلات شهر رمضان، بمركز الفاتح للإنشاد الصوفي، بصحبة المبتهل يوسف عابدين، وذلك يوم الخميس الموافق 23 مايو، في

تمام الساعة التاسعة مساءً.ومن المقرر أن يشدو الفشني خلال الحفل بأجمل أغانيه التي يحبها جمهوره، منها "أستويت،يا عاشقًا، سافر حبيبي، الكبر على مين، فوق كتافي حمل، وغيرها".يذكر أن آخر أعمال وائل الفشني، تتر المسلسل الرمضاني "مملكة الغجر"، للفنانة فيفي عبده الذي قام بغنائه وتلحينه، ومن كلمات خالد البيه.