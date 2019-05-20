الخميس.. سهرة رمضانية بصوت خالد سليم في دار الأوبرا

يستعد الفنان خالد سليم لإحياء أولى سهراته الرمضانية على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية. من المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس ،23 مايو، والتذاكر مطروحة أمام الجمهور العام وتباع في مختلف منافذ البيع في الأوبرا. ،23 مايو، والتذاكر مطروحة أمام الجمهور العام وتباع في مختلف منافذ البيع في الأوبرا. يذكر أن آخر أعمال خالد الغنائية، كانت أغنية "لسه كبير" التي طرحها أخيرًا على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" من كلمات: وليد الغزالي، ألحان: كريم محسن، توزيع: كريم عبدالوهاب.

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