تعرف على تفاصيل حفل أنغام القادم في عيد الفطر

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فى معرض الكويت الدولى بصالة 5، بمشاركة المطرب الكويتي مطرف المطرف، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 يونيوالمقبل.
ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل، باقة مميزة من أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث والتي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا،
يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية جديده بمناسبة شهر رمضان، بعنوان "30 يوم فرحه"، من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع خالد عز.
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