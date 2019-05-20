تعرف على تفاصيل حفل أنغام القادم في عيد الفطر

تستعد المطربة أنغام، لإحياء حفل غنائي ضخم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، فى معرض الكويت الدولى بصالة 5، بمشاركة المطرب الكويتي مطرف المطرف، وذلك يوم الجمعة الموافق 7 يونيو

المقبل.

ومن المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل، باقة مميزة من أغانيها التي تتنوع بين القديم والحديث والتي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا،

منها "نفسي أحبك، أكتبلك تعهد، سانده عليك، حاله خاصة جدا، ياريتك فاهمني، بتوصفني، بخاف أفرح" وغيرها.

يذكر أن أنغام طرحت مؤخرًا أغنية جديده بمناسبة شهر رمضان، بعنوان "30 يوم فرحه"، من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع خالد عز.