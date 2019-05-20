شاهد.. ريهام حجاج تؤدي مناسك العمرة

نشرت الفنانة ريهام حجاج، صورة جديدة لها أثناء ادائها مناسك العمرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام". وظهرت حجاج خلال الصورة ترتدي عباءة وحجابا أسود اللون، وعلقت على المنشور قائلة :"يا رب اكتبها لكل اللي نفسه فيها". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج مسلسل "كارمن" والتى قدمت من خلاله أولى بطولاتها فى التليفزيون وحقق المسلسل نسبة مشاهدة مرتفعة.

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