شاهد.. محمد إمام يوجه الشكر لجمهوره بعد نجاح هوجان

كتب محمد إمام عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إيه كمية الكلام الحلو ده.. وايه كمية الرسومات والتصميمات الجميلة دي.. وايه موضوع الترند اللي كل يوم ده.. وايه نسبة المشاهدة اللي زي القمر دي.. وايه

حلاوتكم وجمالكم دول.. أحلى جمهور في العالم انتوا ولا ايه".يذكر أن مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسماء أبواليزيد، أحمد التهامي، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسله الجديد "هوجان"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان الحالي، وذلك بعد تصدره تريندات السوشيال ميديا لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.





