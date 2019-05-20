كتب محمد إمام عبر حسابه بموقع إنستجرام: "إيه كمية الكلام الحلو ده.. وايه كمية الرسومات والتصميمات الجميلة دي.. وايه موضوع الترند اللي كل يوم ده.. وايه نسبة المشاهدة اللي زي القمر دي.. وايهحلاوتكم وجمالكم دول.. أحلى جمهور في العالم انتوا ولا ايه".
يذكر أن مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبدالله، أوس أوس، أسماء أبو
عبر الفنان محمد إمام عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسله الجديد "هوجان"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان الحالي، وذلك بعد تصدره تريندات السوشيال ميديا لأكثر من مرة خلال الأيام القليلة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. محمد إمام يوجه الشكر لجمهوره بعد نجاح هوجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.