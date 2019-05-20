الليلة.. سهرة فنية لعلي الهلباوي في ليالي الأوبرا الرمضانية

تستضيف دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم، الاثنين، المطرب علي الهلباوي، لإحياء سهرة فنية متميزة، ضمن برنامجها الرمضاني يشدو فيها بأجمل أغانيه، وذلك علي خشبة المسرح المكشوف،في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن يقدم الهلباوي خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيه التي يحبها
يذكر أن الفنان على الهلباوي منشد تميز بتقديم الأغاني الدينية والابتهالات مع موسيقى معاصرة، وهو ينتمي إلى عائلة فنية، حيث إن والده المغني والشاعر الشيخ محمد الهلباوي.
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