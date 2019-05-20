أنغام تستقبل عيد الفطر في الكويت

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل غنائي في الكويت، ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك في معرض الكويت الدولي.

من المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 7 يونيو، ويشاركها الحفل المطرب الخليجي مطرف المطرف.

يذكر ان آخر حفلات أنغام الغمائية كانت على

مسرح دار الأوبرا المصرية، وشهد الحفل حضور كامل العدد من جمهورها، وقدمت باقة غنائية كبيرة من ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" ومنها: نزوة، هدنة، بقول نسياك، مطمنة".